Переконував, що Україна та Білорусь не повинні бути незалежними - Шольц про розмову з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про свої спілкування з Путіним напередодні війни в Україні.

Російський диктатор переконував німецького канцлера у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами.

Про це Олаф Шольц сказав на дні відкритих дверей в офісі канцлера, повідомляє Welt.

Шольц розповів, що напередодні повномасштабної війни він переконував Путіна, що Україна найближчі 30 років не вступить до НАТО. На це диктатор йому відповів, що Україна та Білорусь не мають бути окремими від Росії державами.

"Це війна, яку розпочав Путін, Росія, і явно з наміром підкорити свого сусіда – я думаю, це була початкова мета. У Путіна насправді була ідея провести фломастером по європейському ландшафту, а потім сказати: "Це моє, а це твоє", Це так не працює", - сказав Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін напав на Україну через "абсолютно абсурдні" причини.

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