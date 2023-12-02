"Переламний момент для Путіна": Зеленський розповів, чим можуть обернутися президентські вибори в РФ

Російський президент-диктатор Володимир Путін остаточно втратить легітимність - як законний керівник - у результаті недемократичних виборів, що відбудуться в березні 2024-го.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

"Ми розуміємо, що вибори в Росії відбуваються недемократично. Не важливо, як вони відбуваються – всі знають, яким буде результат... Запитання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу: визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - наголосив глава держави.

За його словами, Захід повинен розуміти, що не слід визнавати президентські вибори в РФ через їхню недемократичність. Що більше, наголосив президент, всередині Росії нині нема реальної політичної опозиції диктатору Путіну.

"Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв'ю AP Зеленський розповів про те, що в Україні найбільше лякає Росію. З його слів, - це військово самодостатня Україна.

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