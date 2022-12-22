Перелом у війні та перемога України за розуми світу: основні тези виступу Зеленського у Конгресі

Виступ українського лідера Володимира Зеленського у американському Конгресі тривав близько пів години і час від час перебивався гучними оплесками американських конгресменів. Причому, українському лідеру члени американського парламенту аплодували стоячи. Зауважимо, що усю промову у стінах Капітолія український лідер виголосив англійською мовою.

У ній він закликав покарати Росію, надати підтримку українським військовим та подякував США за постійну допомогу Україні.

Президент України Зеленський переконаний, що Україна перемогла Росію у боротьбі за розуми світу. Також російська тиранія втратила контроль над українцями. Наступна перемога - на полі бою.

"Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості, Україна не впала. Україна жива і здорова", — сказав Зеленський. Окупанти мають значну перевагу в артилерії та іншому озброєні, вони скидають на міста все що можна, проте наші воїни вистоюють;

Очільник української нації вірить, що наступного року у війні з Росією наступить перелом. Битва не може бути заморожена, адже весь світ занадто залежний один від одного, щоб почувати себе у безпеці. Зеленський не сумнівається у тому, що хоробрість українців та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності.

Зеленський наголосив на важливості постачення зброї та боєприпасів, оскільки наївно очікувати від Росії кроки до миру. Він нагадав присутнім про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Український лідер Зеленський запевнив Конгрес, що Україна не здасться. За його словами, Україна тримає свою лінію оборони і ніколи не здасться. А битва при Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події. Якщо Patriot припинять російські атаки, то це захистить свободу, коли Росія не може досягнути українських міст. Він нагадав про те, що в цій геноцидній війні Росія знайшла союзника - Іран. "Один терорист знайшов іншого терориста. Тому це питання часу, коли вони завдадуть удару по союзниках. Ми маємо їх зупинити зараз", - наголосив Зеленський.

Тому він закликав Конгрес прискорити перемогу України. "Це доведе агресору, що не можна ламати міжнародні кордони та чинити звірства". Зеленський запевнив, що не просить американців воювати на українській землі. Українські військові зможуть оперувати американськими танками та літаками.

Він закликав конгресменів посилити санкції, "щоб Росія відчула, наскільки руйнівною є її агресія".

"Поставимо на своє місце всіх, хто заперечує свободу", - зауважив Зеленський.

Також Зеленський, як і обіцяв на фронті, подарував Конгресу США прапор від захисників Бахмута, а натомість спікерка палати представників Ненсі Пелосі подарувала президенту України прапор США, який був вивішений над Капітолієм на честь його візиту до Вашингтону. Цікаво, що український лідер отримав американський прапор у спеціальному дерев'яному ящику-трикутнику.

Виступ Зеленського у американському Конгресі

Перед виступом у Капітолії Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США. Зустріч відбулась у кабінеті Пелосі біля зали Палати представників.

Також Зеленський та Пелосі провели брифінг перед виступом у Конгресі. «Ми зібралися сьогодні, щоб вітати сміливого та мужнього президента Зеленського, щоб віддати пошану — не тільки йому — але й мужньому, об’єднаному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії», — підкреслила Пелосі. До того ж Зеленський поспілкувався з журналістами та відповів на низку запитань.

Джерела CNN повідомляли, що під час виступу у Конгресі Зеленський запропонує провести мирний саміт взимку. Також він нібито мав озвучити українську формулу миру.

Зауважимо, що в Офісі президента заявляли, що під час виступу у Конгресі український лідер окреслить головні очікування України від подальших місяців, адже ще однією метою візиту очільника української нації до США є обговорення взаємодії України зі США в наступному році.

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