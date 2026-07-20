Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Повномасштабна війна проти України може стати для Росії таким самим історичним переломом, як Кримська війна XIX століття, після якої Російська імперія надовго втратила статус однієї з провідних світових держав.

Про це у авторській статті для італо-американського видання Voce di New York пише журналіст-міжнародник Ренцо Чіанфанеллі.

Автор нагадує, що понад 170 років тому поразка Росії у Кримській війні 1853–1856 років оголила економічну відсталість, дипломатичну ізоляцію та кризу державного управління. Подальші реформи імператора Олександра II лише частково модернізували країну, але водночас заклали підґрунтя для майбутньої кризи російського самодержавства.

Реклама

На думку Чіанфанеллі, нинішня війна проти України може мати схожі історичні наслідки.

За його словами, Кремль розраховував на швидку перемогу, однак натомість опинився втягнутим у затяжний виснажливий конфлікт без очевидної перспективи досягнення своїх цілей. Водночас Україна посилює удари безпілотниками по території Росії, уражаючи військові та стратегічні об’єкти, зокрема далеко від лінії фронту.

«Надії Путіна відновити велич Росії як ядерної наддержави, що взаємодіє зі США та Китаєм на рівних, є міражем», — зазначає журналіст.

Автор також наголошує, що Москва дедалі більше залежить від Китаю як у торгівлі, так і в дипломатичній підтримці, хоча офіційно обидві країни продовжують називати свої відносини рівноправним партнерством.

Реклама

На думку Чіанфанеллі, на відміну від XIX століття, нинішнє керівництво Росії навряд чи відповість на воєнні невдачі масштабними реформами. Натомість Кремль робить ставку на подальшу централізацію влади, посилення контролю над суспільством і мобілізаційні механізми.

«Історія свідчить, що тривалі, безрезультатні війни рідко зміцнюють авторитарні системи безкінечно», — наголошує автор.

За його словами, затяжні війни виснажують ресурси держави, звужують політичний вибір і поступово підривають довіру, на якій тримається авторитарна влада.

Підсумовуючи, журналіст припускає, що навіть без формальної військової поразки нинішня війна може стати історичним рубежем для Росії.

Реклама

«Друга Кримська війна може й не завершитися військовою поразкою. Проте вона все одно може стати моментом, коли історики дійдуть висновку, що Росія перестала бути незалежною великою державою і вступила в тривалу епоху стратегічної залежності від Китаю», — резюмує Чіанфанеллі.

Раніше повідомлялося, що Кремль дорого платить за війну. Пріоритет воєнних зусиль Москви призвела до того, що економіка РФ подає дедалі більше сигналів про кризу.

Ми раніше інформували, що Кремль дедалі сильніше відчуває наслідки війни, а накопичення внутрішніх проблем може змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Новини партнерів