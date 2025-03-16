Перемир'я між Україною та РФ: новий прем’єр Канади зробив заяву

Росія має погодитися на припинення вогню проти України.

Про це у соцмережі X написав новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні після розмов із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом України Володимиром Зеленським "і багатьма найближчими союзниками, в яких ішлося про шлях України до миру".

"Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Тепер Росія повинна припинити зволікання і напади. Настав час для Росії добросовісно сісти за стіл переговорів. Згідно з домовленістю G7 у Шарлевуа, ми посилимо моніторинг санкцій, щоб заохотити їх дотримання. Канада – вірний союзник України. Ми подбаємо про те, щоб Україна мала військову підтримку, необхідну для захисту – зараз і в майбутньому", – зазначив Карні.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що підтримує пропозицію США запровадити тимчасовий режим припинення вогню у російсько-українській війні, але, з його слів, "є нюанси". Москва має намір отримати від Вашингтона відповіді на деякі запитання. Путіна, зокрема, цікавить, чи триватиме в Україні мобілізація під час перемир’я і чи отримуватиме в цей час Україна західну зброю.

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