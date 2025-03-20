Перемир'я не буде, Путіну начхати на вимоги Трампа: що пишуть західні ЗМІ про розмову двох президентів

Це була друга особиста телефонна розмова президентів і вона показала, що швидкого перемир'я не буде.

Західні медіа пишуть про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним 18 березня.

Журналісти CNN, зокрема, звертають увагу на те, що одразу після нібито згоди на часткове припинення обстрілів російські дрони поцілили по лікарні та згодом завдали руйнувань у кількох областях України.

Закордонні журналісти сприймають це як ознаку того, що Путіну байдуже на думку Трампа, а переговори насправді минають не так, як розраховувала американська сторона. Поступки росіян у переговорах символічні, вважає видання.

"Російський президент дав американському лідеру рівно стільки, щоб стверджувати, що він досяг прогресу на шляху до миру в Україні", - пише медіа.

"Дуже жахлива війна, яку Трамп обіцяв зупинити, все ще триває. А Путіну, людині, яку Міжнародний кримінальний суд обвинувачує як підозрюваного у вчиненні військових злочинів, знову повернули на вищий рівень глобальної політики. Кремлю, напевно, важко повірити в трансформацію. Але всі ці розмови між двома президентами не принесуть Україні полегшення. Для дипломатії США це теж розчарування. Однак для Кремля цей день є досить показовим", - додали у виданні.

Нагадаємо:

Трамп і Путін провели переговори 18 березня. Розмова тривала понад півтори години.

Президент США назвав свою розмову з Путіним "хорошою і продуктивною" та заявив, що процес переговорів щодо припинення війни в Україні наразі перебуває "у повній силі".

Трамп зазначив, що домовився з російським президентом про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики й інфраструктури. Також він анонсував швидку роботу над повним перемир'ям і завершенням війни між РФ і Україною.

Президент РФ підтримав пропозицію президента США про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах, а також оголосив про обмін полоненими між російською та українською сторонами за формулою 175 на 175.

Ключовою вимогою для завершення війни в Україні російський диктатор назвав повне припинення обміну розвідданими та надання військової допомоги Києву. В Кремлі також заявили, що для подальших двосторонніх переговорів буде створено російську та американську експертні групи.

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