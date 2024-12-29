Перемир'я у війні може призвести до остаточної перемоги України — The Hill

Новообраний президент США Дональд Трамп може домовитися про перемир’я у війні Росії проти України і це в результаті призведе до остаточної перемоги над режимом Путіна.

Таку думку висловив президент Центру дослідження тоталітарної ідеології, науковець і правозахисник Юрій Ярім-Агаєв у своїй колонці для видання The Hill.

“Перемир'я означає лише припинення вогню, обмін полоненими і вільний прохід для людей. Мир і перемир'я принципово різні. Мирна угода безповоротно визначає переможців і переможених, тоді як перемир’я відкладає це рішення і може виграти достатньо часу для того, щоб режим Путіна впав, а Україна вийшла з війни переможцем”, - наголосив він.

За його словами, російська армія виснажена і відчайдушно потребує перерви, використавши більшу частину своїх резервів для поточного наступу.

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“Якщо Росія вирішить блефувати, що вона може продовжувати свій наступ нескінченно довго, Захід повинен чітко дати зрозуміти, що якщо він [Путін] не підпише перемир’я, підтримка Заходом України різко зросте і може навіть включати допомогу з боку інших армій”, - пропонує Юрій Ярім-Агаєв.

Аналітик припускає, що час припинення вогню у Кремлі використовуватимуть для того, щоб нарощувати свою армію та робити її сильнішою, і це повинно спонукати Захід робити Україну сильнішою, а Росію слабшою.

“Щоб зміцнити Україну, нам потрібно продовжувати та збільшувати нашу підтримку. Наша мета – забезпечити перевагу України над Росією за якістю та кількістю зброї, що, за нашої сили та слабкості Росії, легко досягається. Нам також потрібно залишати відкритим шлях України до НАТО”, - зазначив він.

А для послаблення Росії, вважає Юрій Ярім-Агаєв, потрібно посилити економічні санкції проти режиму Путіна і не скасовувати їх, поки він не впаде. Окрім того, потрібно збільшити видобуток нафти, тим самим знизити її ціну, позбавивши Путіна основного джерела доходу.

“Усе це разом становить політику миру через силу і може дати Україні шанс виграти війну, навіть не відновлюючи військових дій. Якщо ми приймемо цю політику і Росія зрозуміє, що ми налаштовані серйозно, російська армія, яка буде деморалізована через відсутність надії на перемогу, може розвалитися, що призведе до протестів російського населення проти цієї безглуздої війни і, зрештою, до кінця режим Путіна”, - прогнозує аналітик.

За його словами, перемогою України у війні стане падіння путінського режиму, яке призведе до виведення російських військ і повернення окупованих територій.

“Це також означатиме кінець російської агресії проти інших країн, зміцнення вільного світу та послаблення тоталітарного союзу. І нічого з цього навряд чи станеться, поки режим Путіна залишається при владі”, - наголосив Юрій Ярім-Агаєв.

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що після 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко.

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