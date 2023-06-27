"Перемога дається такою високою ціною": Зеленський нагородив бійців, які звільняли Запорізьку область

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних Сил України на Мелітопольському напрямку.

У командному пункті глава держави заслухав доповідь командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Про це пише сайт глави держави.

Президентові доповіли про загальну оперативну ситуацію на ділянці фронту, динаміку просування на основних напрямках, а також про потреби в деяких видах озброєння.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди бійцям, які беруть участь у деокупації Запорізької області. Глава держави подякував військовим за службу й побажав їм перемоги над російським загарбником.

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«Ми сьогодні проїхали сотні кілометрів, були в різних точках, бачили різні бригади, абсолютно героїчних людей. Різних, але з однаковою метою – це перемога нашої держави над росіянами. Я всім вам від душі цього бажаю. На жаль, перемога дається такою високою ціною», – сказав президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх героїв, які віддали свої життя в боях за Україну.

Нагадаємо, США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

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