Перемога Макрона на виборах у Франції та вибухи у російському Брянську: головні новини ночі 25 квітня 2022

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Головні новини ночі 25 квітня 2022:
- За підсумками обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи свою конкурентку Марін Ле Пен на 17,1%. Читати далі –>
- Декілька вибухів прогриміло в російському Брянську. Росіянські очевидці події діляться кадрами пожеж у соцмережах. Читати далі –>
- Центр протидії дезінформації при РНБО України аналізує гітлерівську та путінську пропаганду. Читати далі –>
- Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, становить 5 186 744 особи. Читати далі –>
- У Мінцифри зібрали 5 найпоширеніших питань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії", які українці ставлять в соцмережах. Читати далі –>
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