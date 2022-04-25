Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перемога Макрона на виборах у Франції та вибухи у російському Брянську: головні новини ночі 25 квітня 2022

Дата публікації
Перегляди
27к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перемога Макрона на виборах у Франції та вибухи у російському Брянську: головні новини ночі 25 квітня 2022

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 квітня 2022: 

  • За підсумками обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи свою конкурентку Марін Ле Пен на 17,1%. Читати далі –>
  • Декілька вибухів прогриміло в російському Брянську. Росіянські очевидці події діляться кадрами пожеж у соцмережах. Читати далі –>
  • Центр протидії дезінформації при РНБО України аналізує гітлерівську та путінську пропаганду. Читати далі –>
  • Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, становить 5 186 744 особи. Читати далі –>
  • У Мінцифри зібрали 5 найпоширеніших питань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії", які українці ставлять в соцмережах. Читати далі –>

Читайте також:

Олексій Арестович розповів про ситуація щодо російського вторгнення на 60 день війни

Олексій Арестович розповів про ситуація щодо російського вторгнення на 60 день війни

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація