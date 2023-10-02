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Перемога проросійської партії у Словаччині: Кулеба прокоментував результати виборів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Перемога проросійської партії у Словаччині: Кулеба прокоментував результати виборів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Переможець виборів уже встиг заявити, що Словаччина має "більші проблеми", ніж допомога Україні.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не поспішати з висновками щодо впливу парламентських виборів у Словаччині, на яких попередньо перемогла проросійська партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD), на Україну.

Про це він сказав у Києві в понеділок, 2 жовтня, під час спільного брифінгу разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Український дипломат закликав дочекатися формування коаліції.

"Ми поважаємо вибір словацького народу. Але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", - прокоментував Кулеба.

Нагадаємо, у Словаччині на виборах, за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Він уже встиг заявити, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2151
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