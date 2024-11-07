Перемога Трампа на виборах: як вона вплине на Україну, Близький Схід та Китай

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах має серйозні наслідки для глобальної політики, зокрема для ситуації в Україні, на Близькому Сході та в відносинах із Китаєм.

Про це повідомило видання Business standard.

Що означає перемога Трампа для України

У питанні війни в Україні, Трамп, ймовірно, намагатиметься домогтися припинення вогню. Це може передбачати визнання територіальних здобутків Росії, включаючи анексію Криму та територій, захоплених після вторгнення в 2022 році.

Також існує ймовірність, що Трамп підтримуватиме вимоги Путіна щодо відмови від членства України в НАТО. Трамп може знову загрожувати виходом із НАТО, щоб примусити Європу погодитися на угоду з Росією.

"Також імовірно, що Трамп прийме вимоги російського президента Володимира Путіна щодо запобігання майбутньому членству України в НАТО. Враховуючи добре відому неприязнь Трампа до НАТО, це також буде важливим тиском на європейських союзників Києва", — йдеться в матеріалі.

Як вплине перемога Трампа на Близький схід

Дональд Трамп, відомий як відвертий союзник Ізраїлю та Саудівської Аравії, в разі свого повернення до влади може посилити підтримку цих країн, зайнявши ще жорсткішу позицію щодо Ірану. Це співзвучно з пріоритетами ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньяху, який прагне знищити вплив Ірану на Близькому Сході, включаючи такі угруповання, як ХАМАС, Хезболла та хусити в Ємені.

Обрання Трампа може зміцнити позиції Нетаньяху для радикальних дій. Це, своєю чергою, може вплинути на відносини Трампа з Володимиром Путіним, який все більше залежить від підтримки Ірану у війні в Україні. Трамп, ймовірно, використовуватиме свої важелі впливу на Нетаньяху як частину майбутньої стратегії у переговорах з Путіним щодо України.

Що означає перемога Трампа для відносин з Китаєм

Відносини США з Китаєм, ймовірно, залишатимуться стабільними. Адміністрація Байдена продовжує підтримувати стратегії, започатковані Трампом, зокрема у сфері торгових тарифів, націлених на Китай. Проте в разі повернення Трампа до Білого дому можна очікувати посилення цих заходів.

"Білий дім Трампа, ймовірно, підвищить імпортні мита, і він багато говорив про їх використання для націлювання на Китай. Але Трамп також, ймовірно, буде відкритий до прагматичних угод із президентом Китаю Сі Цзіньпіном", — йдеться в статті.

Також Трамп неодноразово заявляв про своє прохолодне ставлення до безпекових зобов’язань США щодо Тайваню та азійських союзників, таких як Філіппіни та Південна Корея.

Під час свого першого терміну президентства Дональд Трамп неодноразово демонстрував готовність до ескалації конфлікту. Імовірність нової ескалації з боку Пхеньяну не виключена, а поведінка Трампа відкриває можливість для стратегічних угод, в яких Північна Корея може стати частиною ширшого договору з Росією. Таке зближення Москви і Пхеньяна створює додатковий тиск на Китай, який стурбований зростанням їхніх зв'язків. Трамп може використати це як важіль впливу на Пекін.

Нагадаємо, експерт назвав найвірогідніші сценарії, як і коли Трамп може завершити війну в Україні.

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