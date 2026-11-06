Перемога демократів у Конгресі може допомогти Україні: яку "зброю" готують проти Трампа

Демократи у Конгресі отримали інструменти тиску на президента

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Перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США може змінити розклад сил у Вашингтоні та вплинути на подальшу підтримку України. Представники демократів уже заявили, що після початку роботи нового Конгресу в січні 2027 року посилення допомоги Києву стане одним із головних пріоритетів.

Про це повідомляє Reuters.

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За підсумками виборів демократи отримали контроль над Сенатом і Палатою представників. Водночас у частині округів підрахунок голосів ще триває. За оцінкою Reuters, демократи можуть зрештою отримати до 56 місць у 100-місцевому Сенаті та близько 260 мандатів у Палаті представників.

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Як демократи можуть відновити допомогу Україні

Помітне посилення підтримки України демократи планують просувати через законодавчі ініціативи. Зокрема, вони можуть включати положення про військову допомогу Києву та посилення санкцій проти Росії до великих законопроєктів, які Конгрес має ухвалювати щороку.

Йдеться, зокрема, про закон про національну оборону, який визначає політику Пентагону, а також бюджетні документи, без ухвалення яких уряд не зможе повноцінно працювати.

Сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін, один із засновників сенатського українського кокусу, заявив Reuters, що адміністрація Трампа ухиляється від зобов’язань щодо фінансування допомоги Україні.

«Адміністрація Трампа не поспішає брати на себе зобов’язання щодо цих життєво важливих коштів для України, і що швидше це зміниться, то краще. Якщо він і далі діятиме таким чином, нам доведеться шукати інші способи змусити його дотримуватися законів і Конституції», — сказав Дурбін.

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Президент України Володимир Зеленський також сподівається, що результати американських виборів допоможуть отримати більше підтримки. У середу, 4 листопада, він заявив німецькому телеканалу ZDF, що демократи чітко висловлюються на користь допомоги Україні, хоча Київ цінує і підтримку республіканців.

Чи зможуть демократи подолати вето Трампа

Попри більшість в обох палатах, демократи не зможуть автоматично ухвалювати будь-які закони. Президент США має право накласти вето на законопроєкт, а для його подолання потрібні голоси двох третин членів і Палати представників, і Сенату.

Трамп раніше попереджав, що стане «містером вето», якщо демократи спробують просувати законодавчі ініціативи, які йому не подобаються. Однак масштаб їхньої перемоги може полегшити пошук республіканців, готових підтримати окремі рішення. У минулому десятки представників Республіканської партії голосували разом із демократами за допомогу Україні.

Окрім законодавства, нова більшість отримає інші інструменти впливу на адміністрацію. Демократи зможуть проводити слухання та розслідування, блокувати затвердження кандидатур Трампа на державні посади, а також використовувати контроль над бюджетними витратами, щоб обмежувати можливості окремих відомств.

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Водночас президент зберігає широкі повноваження у зовнішній політиці й раніше неодноразово діяв без підтримки Конгресу. Зокрема, Трамп відкладав або блокував раніше схвалену допомогу Україні, а також призупиняв дію санкцій проти Росії після їхнього ухвалення законодавцями.

Чому перемога демократів важлива для України

Аналітики застерігають від надмірних очікувань. Колишній американський посадовець Прайс Флойд вважає, що Трамп може й надалі ігнорувати позицію Конгресу, зважаючи на власні політичні цілі та бажання залишити після себе спадщину президентства.

Водночас керівниця Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Орисія Луцевич вважає, що посилення демократів може обмежити прагнення американського президента до зближення з Росією. За її словами, такий курс не користується популярністю ані серед американської громадськості, ані серед частини впливових республіканців.

Посол України у США Денис Сєнік наголосив, що Київ зацікавлений у збереженні двопартійної підтримки в обох палатах Конгресу. Він привітав будь-які ініціативи, які можуть допомогти зберегти життя українців.

Однак швидких змін очікувати не варто: новий склад Конгресу розпочне роботу лише в січні 2027 року. До того часу Україна продовжуватиме переживати російські удари по енергетичній інфраструктурі та готуватися до складної зими. Водночас наступного тижня мають відновитися тристоронні переговори України, США та Росії, які не проводилися кілька місяців.

США та Україна — останні новини про допомогу й політику Вашингтона

Ще до виборів американські законодавці з обох партій вимагали від адміністрації Трампа гарантувати Україні безперебійний доступ до супутникових систем Starlink і Starshield. У Конгресі наголошували на критичному значенні цих технологій для оборони країни та закликали Білий дім ухвалити два важливі для Києва рішення.

Водночас перемога демократів на проміжних виборах ще до голосування розглядалася як можливість змінити політику Вашингтона щодо Києва. Аналітики пояснювали, що нова більшість може послабити важелі впливу Трампа та сприяти відновленню військової допомоги Україні.

Окремим приводом для критики американського президента стало його рішення призупинити дію санкцій проти російської економіки, які раніше підтримали законодавці обох партій. У Конгресі висловили обурення, однак можливості швидко скасувати президентське рішення виявилися обмеженими, тож законодавці не змогли оперативно відповісти Трампу.

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