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Перемога демократів у США: Зеленський пояснив, що це означає для Києва
Глава держави сподівається, що посилення американської допомоги Україні наблизить переговори та створить умови для досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США посилить підтримку Києва.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.
«Ми маємо двопартійну підтримку, підтримку з боку обох партій. Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги», — сказав він.
Президент висловив сподівання на відновлення тісніших зв’язків між Америкою і Європою, які, за його словами, останніми роками «дещо ослабли». Втім, без трансатлантичної єдності, наголосив Зеленсткий, значно складніше протистояти Кремлеві.
На думку Зеленського, якщо демократи посилять позиції в Конгресі і будуть виступати за масштабну допомогу Україні, то це мусить російського диктатора Володимира Путіна замислитися над припиненням війни.
«Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, продовжувати війну, якщо підтримка зростає», — заявив президент.
Вибори в США — останні новини
Зауважимо, Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Демократична партія може винести на голосування нову допомогу Україні. Помічники демократів називають підтримку Києва одним із пріоритетів. Окрім того, вони ще й можуть спробувати заблокувати плани Дональда Трампа щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок.
Нагадаємо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу. За останніми даними, демократи отримують контроль над 53 місцями в Сенаті, тоді як у республіканців — 42.