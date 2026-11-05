Перемога демократів у США: Зеленський пояснив, що це означає для Києва

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США посилить підтримку Києва.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

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«Ми маємо двопартійну підтримку, підтримку з боку обох партій. Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги», — сказав він.

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Президент висловив сподівання на відновлення тісніших зв’язків між Америкою і Європою, які, за його словами, останніми роками «дещо ослабли». Втім, без трансатлантичної єдності, наголосив Зеленсткий, значно складніше протистояти Кремлеві.

На думку Зеленського, якщо демократи посилять позиції в Конгресі і будуть виступати за масштабну допомогу Україні, то це мусить російського диктатора Володимира Путіна замислитися над припиненням війни.

«Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, продовжувати війну, якщо підтримка зростає», — заявив президент.

Вибори в США — останні новини

Зауважимо, Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Демократична партія може винести на голосування нову допомогу Україні. Помічники демократів називають підтримку Києва одним із пріоритетів. Окрім того, вони ще й можуть спробувати заблокувати плани Дональда Трампа щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

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Нагадаємо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу. За останніми даними, демократи отримують контроль над 53 місцями в Сенаті, тоді як у республіканців — 42.

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