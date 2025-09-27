Перемога можлива: хто переконав Трампа, що Україна здатна повернути всі свої землі

Зустріч Трампа з з королем Чарльзем виявилась дуже важливою для його позиції щодо війни в Україні / © Getty Images

Реклама

Король Великої Британії Чарльз III зіграв ключову роль у тому, щоб переконати президента США Дональда Трампа в здатності України виграти війну проти Росії. Це підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, після того, як Трамп різко змінив свою риторику щодо війни.

Про це пише The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела.

Роль монарха у «розвороті» Трампа

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН, Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі свої землі, окуповані росіянами з 2014 року. Цей коментар став значним відступом від його попередніх заяв про те, що Україна має поступитися територіями для припинення війни.

Реклама

На запитання, чи українська делегація змінила думку Трампа, Андрій Єрмак натомість відзначив внесок монарха.

«Я хотів би згадати, що це був чудовий візит президента Трампа до Сполученого Королівства, і я знаю позицію Його Величності, позицію прем’єр-міністра Стармера та людей, з якими зустрічався президент Трамп… це було дуже важливо», — сказав Єрмак.

Дипломатичні джерела видання припускають, що зміна поглядів Трампа невдовзі після розмов із королем не була випадковістю. Вважається, що монарх обговорював війну в Україні під час приватних зустрічей із президентом США.

«Тиранія знову загрожує Європі»

Під час державного банкету на честь Трампа Король Чарльз III виголосив промову, яка була відзначена політичним тоном і чіткою підтримкою України.

Реклама

«Наші країни мають найтісніші відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки… Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир», — заявив монарх, звертаючись до американського президента.

Керівник Офісу президента України також додав, що під час зустрічі з Трампом Володимир Зеленський просив надати Україні ракети Tomahawk, які можуть вражати цілі аж до Москви, що могло б змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Єрмак підтвердив, що у питанні постачання зброї, «яка є дуже важливою для України», вони «вперше почули дуже відкриту та позитивну позицію, якої ніколи раніше не мали».

Натомість, Марко Рубіо, державний секретар США, повідомив європейським колегам, що зміну тону Трампа слід сприймати «якомога позитивніше». Він також передав, що Трамп «дійсно розлючений» на Путіна за те, що той ігнорує його спроби припинити війну.

Реклама

Нагадаємо, ЗМІ висловлюють ще одну причину «розвороту» Трампа щодо Росії та України. За деякими даними, змінити свою позицію Трампа змусила інформація розвідки США про те, що Росія зазнає «надзвичайно високого рівня втрат» на фронті, а її економіка демонструє спад через падіння нафтових доходів.