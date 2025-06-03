ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
2 хв

Перемога Навроцького: чи варто очікувати наслідків для відносин України та Польщі

Перемога Навроцького — це результат коаліції Трампа, Качинського та Менцена. Експерти попереджають про ризики.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький / © Associated Press

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який здобув перемогу завдяки підтримці праворадикальних сил, може стати загрозою для українсько-польських відносин.

Про це в ефірі «Київ24» заявив філософ і громадський діяч Олексій Панич.

Він підкреслив, що перемога Навроцького є результатом коаліції впливових політиків — Дональда Трампа, Ярослава Качинського та лідера польських ультраправих Славоміра Менцена, а не особистим здобутком нового президента.

«Ніхто не знає, який Навроцький політик, бо він самостійним політиком ніколи не був. І, власне, йшов не вибори не з політичною програмою, а з добором гасел, які хотів почути його електорат. Тому насправді ці вибори виграв не Навроцький, а виграла така цікава коаліція — Дональд Трамп, Качинський, Менцен», — заявив Панич.

Особливо тривожним є ухил Навроцького в бік радикалів, зокрема ультраправої партії «Конфедерація», яка напередодні виборів висунула антиукраїнські вимоги. Зокрема, підписана Навроцьким декларація передбачає заборону для України вступати до НАТО в обмін на підтримку у другому турі виборів.

«Навроцький робитиме жорсткі заяви на адресу України. Питання в тому, як далеко він зайде на практиці. А тут питання абсолютно відкрите», — зазначив експерт.

За словами Панича, такі політичні маневри мають негативні наслідки для України та можуть погіршити двосторонні відносини між країнами.

Нагадаємо, Кароль Навроцький, який переміг на президентських виборах у Польщі, має скептичне, прохолодне та політично обережне ставлення до України, з чітким ухилом у бік національного консерватизму та історичного ревізіонізму.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie