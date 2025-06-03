Перемога Навроцького: чи варто очікувати наслідків для відносин України та Польщі

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який здобув перемогу завдяки підтримці праворадикальних сил, може стати загрозою для українсько-польських відносин.

Про це в ефірі «Київ24» заявив філософ і громадський діяч Олексій Панич.

Він підкреслив, що перемога Навроцького є результатом коаліції впливових політиків — Дональда Трампа, Ярослава Качинського та лідера польських ультраправих Славоміра Менцена, а не особистим здобутком нового президента.

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«Ніхто не знає, який Навроцький політик, бо він самостійним політиком ніколи не був. І, власне, йшов не вибори не з політичною програмою, а з добором гасел, які хотів почути його електорат. Тому насправді ці вибори виграв не Навроцький, а виграла така цікава коаліція — Дональд Трамп, Качинський, Менцен», — заявив Панич.

Особливо тривожним є ухил Навроцького в бік радикалів, зокрема ультраправої партії «Конфедерація», яка напередодні виборів висунула антиукраїнські вимоги. Зокрема, підписана Навроцьким декларація передбачає заборону для України вступати до НАТО в обмін на підтримку у другому турі виборів.

«Навроцький робитиме жорсткі заяви на адресу України. Питання в тому, як далеко він зайде на практиці. А тут питання абсолютно відкрите», — зазначив експерт.

За словами Панича, такі політичні маневри мають негативні наслідки для України та можуть погіршити двосторонні відносини між країнами.

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Нагадаємо, Кароль Навроцький, який переміг на президентських виборах у Польщі, має скептичне, прохолодне та політично обережне ставлення до України, з чітким ухилом у бік національного консерватизму та історичного ревізіонізму.