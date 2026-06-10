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Перемога Пашиняна довела Кремль до сказу: у Путіна запускають небезпечний сценарій
Путін ризикує втратити ще одного союзника, адже останнім часом Вірменія розвернулася від РФ.
У Москві розлючені результатом парламентських виборів у Вірменії, на яких перемогла партія чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір». Кремль хоче делегітимізувати їхні результати.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Політсила Пашиняна отримала 49,82% голосів. На тлі цього російські урядовці вибухнули заявами, мета яких зробити нелегітимним цю перемогу. Мовляв, прем’єр програв вибори, бо не отримав понад 50% голосів. Ба більше — у Москві стверджували, що начебто Вірменія провела голосування під сильним тиском Заходу та придушенням внутрішньої опозиції, а також заявляли про буцімто масове втручанням у процес та навіть фальсифікації.
Окрім того, керівник російського Федерального агентства з рибного господарства опублікував попередження, що РФ посилить обмеження на імпорт риби з Вірменії, якщо виникнуть «ветеринарні ризики». Таким чином він погрозив Еревану економічними покараннями за дистанціювання від Москви.
«Російські чиновники намагаються делегітимізувати перемогу Пашиняна, адже він нещодавно почав дистанціюватися від зв’язків та співпраці з Росією, а також більше не служить інтересам Кремля у Вірменії», — наголошують американські фахівці.
Аналітики ISW зауважують, що вірменська партія «Громадянський договір» останніми місяцями переорієнтовує себе та свою політику від Росії до ЄС і прагне зменшити участь Єревана в Організації договору про колективну безпеку, яку очолює РФ.
«Кремль розпочав аналогічну кампанію делегітимізації після перемоги Маї Санду на виборах у Молдові 2024-го. Москва наголошувала на подібних наративах про фальсифікацію, придушення опозиції та „нелегітимні“ результати, припускаючи, що перемога Санду матеріалізувалася лише після підрахунку бюлетенів західної діаспори», — йдеться у звіті.
В Інституті переконані, що Кремль продовжує поширювати неправдиві наративи про вкрадені вибори в пострадянських державах, коли ці результати не відповідають інтересам Росії.
Вибори у Вірменії — що відомо
7 червня у Вірменії відбулися вибори до парламенту. Перемогу здобула партія Пашиняна «Громадянський договір». За неї проголосували майже 50% виборців. Опонент політсили — альянс партій «Сильна Вірменія», яку очолює опозиціонер Самвел Карапетян, отримав підтримку 23,29% громадян. Третє місце дісталося альянсу «Вірменія», який підтримали 9,94% вірмен.
Втім, такі результати виборів розлютили Москву, фаворитом якої був Самвел Карапетян. Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький заявив, що буцімто «щонайменше 20% голосів вкрали в опозиції у Вірменії».