Перемовини Байдена та Путіна закінчились: перші деталі

Розмова президентів США та Росії тривала близько години.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден завершили телефонну розмову. Бесіда тривала близько 50 хвилин.

Про це інформує Reuters.

Розмова розпочалася о 22:35 за Київським часом і тривала 50 хвилин.Переговори відбулися у закритому для преси режимі.

Очікується, що і Білий дім, і Кремль незабаром повідомлять про підсумки бесіди

Раніше у Кремлі заявили, що саме російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відомо, що після цією розмови американський президент США поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським. Наразі точної дати перемовин Байдена і Зеленського ще немає.

Зазначимо, що це вже друга розмова очільників США та Росії у цьому місяці. 7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч по відеозв'язку.

За декілька годин має відбутися вже друга за місяць розмова Байдена і Путіна | Новини світу