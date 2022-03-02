Перемовини будуть, але в іншому місці: Арахамія спростував інформацію про зустріч у Біловезькій пущі

Перемовини будуть, але в іншому місці: Арахамія спростував інформацію про зустріч у Біловезькій пущі

Нардеп пізніше повідомить подробиці перемовин.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія спростував, що перемовини між українською делегацією та представниками країни-агресорки відбудуться у Біловезькій пущі.

Про це він написав у соцмережах.

"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше", - написав нардеп.