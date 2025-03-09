Перемовини між США та Україною: Рубіо летить до Саудівської Аравії – що відомо

Рубіо зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб обговорити закінчення війни.

Цього тижня державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрінеться з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Про це передає CNN з посиланням на речницю Держдепартаменту Теммі Брюс.

Зазначається, Марко Рубіо перебуватиме в місті Джидда, Саудівська Аравія, з понеділка по середу цього тижня, щоб зустрітися зі своїми українськими колегами.

Під час поїздки Рубіо зустрінеться з українськими офіційними особами, "щоб просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну".

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Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Вони обговорять спільні інтерест у регіоні та зміцнення американсько-саудівських відносин, додала речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Потім Рубіо вирушить до Канади, щоб зустрітися зі своїми колегами з G7.

Раніше Марко Рубіо за підсумками розмови з головою МЗС України Андрієм Сибігою заявив, що Дональд Трамп має намір якомога швидше завершити війну.

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