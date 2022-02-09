Перемовини Веймарського трикутника та підтримка Японією України. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Франція, Німеччина та Польща, тобто країни Веймарського трикутника, виступили із заявою, в якій закликають Росію розпочати діалог з питань забезпечення безпеки на європейському континенті. Читати далі –>
- Головною метою країн Веймарського трикутника, до якого входять Франція, ФРН і Польща, є запобігання війні. Про це заявив Еммануель Макрон після завершення зустрічі президентів країн Веймарського трикутника. Читати далі –>
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну. Про це заявив лідер меншості у сенаті Мітч Макконнелл в ефірі телеканалу C-span. Читати далі –>
- Палата представників парламенту Японії ухвалила резолюцію про підтримку України, в якій висловила солідарність з українським народом та засвідчили послідовну підтримку Японією суверенітету та територіальної цілісності України. Читати далі –>
- Мінімум чотири американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибули до Польщі. Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на дані західних авіаційних ресурсів. Читати далі –>