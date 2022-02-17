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Перемовини високопосадовців про Україну та збільшення російських військ на кордоні: п'ять новин, які ви могли проспати

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Перемовини високопосадовців про Україну та збільшення російських військ на кордоні: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • За словами високопосадовців американської адміністрації, віцепрезидент Камала Гарріс має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли вона поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки пізніше цього тижня. Читати далі –>
  • Міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги з Франції Флоранс Парлі, Німеччини Крістіна Ламбрехт та Великобританії Бен Уоллес підтвердили важливість єдності НАТО для протидії політиці Росії. Читати далі –>
  • Міністри оборони країн НАТО заявили, що Росія своїми діями створює серйозну загрозу для євроатлантичної безпеки, та закликали її негайно відвести війська від кордону України. Читати далі –>
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у відповідний час. Читати далі –>
  • У США розповіли, що кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових, попри заяви Кремля про початок відведення. Читати далі –>

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