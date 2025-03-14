Перемовини з Кремлем: у США розповіли про підсумки зустрічі Віткоффа з Путіним

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч спеціального посланника Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві була "дуже позитивною та продуктивною".

Про це повідомляє The Telegraf.

"Ми детальніше вивчимо російську позицію, і тоді президент визначить, які подальші кроки. Достатньо сказати, що я вважаю, що є підстави для обережного оптимізму", – заявив Рубіо.

Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною, а шлях до припинення війни не буде простим.

"Ми визнаємо, що це важка і складна ситуація. Це буде нелегко, це не буде просто, але ми, безперечно, відчуваємо, що ми принаймні на кілька кроків ближче до миру", – підкреслив держсеретар.

Нагадаємо, за словами Рубіо, контроль за дотриманням перемир’я можливий завдяки великій кількості засобів спостереження, зокрема комерційним супутникам.

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