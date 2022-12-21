Перемовини Зеленського з Байденом: перші заяви

ТСН.ua зібрав все, що відомо на цей момент про вкрай важливу зустріч для України.

Президент США Джо Байден проводить зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський в Овальному кабінеті Білого дому.

ТСН.ua зібрав все, що відомо на цей момент про вкрай важливу зустріч для України.

Що сказав Зеленський

Перш за все Володимир Зеленський подякував Джо Байдену та Конгресу США за підтримку, а також висловив вдячність американському народу.

"Дуже дякую, пане президенте. Звичайно, дякую двопартійній підтримці, дякую Конгресу, а також передаю подяку від наших простих людей вашим простим людям, американцям. Я дуже ціную", — сказав Зеленський.

Що сказав Байден

"Для мене велика честь бути поруч із вами в об’єднаній обороні проти жорстокої війни, яку розв'язав Путін", – сказав Байден Зеленському в Овальному кабінеті перед двосторонньою зустріччю.

"Важко повірити, що це триває 300 днів, і Путін здійснив жорстокий напад на право українців на існування як нації та напад на невинних українських людей лише з метою залякування", – додав глава Білого дому, наголосивши на неприпустимості російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

"Путін "намагається використовувати зиму як зброю", – сказав Байден.

Він запевнив, що американці разом із європейськими союзниками підтримують Україну.

Нагадаємо, Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона, на зустріч з Джо Байденом. Також глава держави має виступити в Конгресі.

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