Перемовник Путіна озвучив очікування щодо відносин зі США

Спецпредставник президента Росії з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв / © Getty Images

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Спецпредставник президента Росії з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв заявив, що «конструктивний діалог» зі США буде продовжено, незважаючи на всі спроби його зірвати.

Про це очільник Російського фонду прямих інвестицій написав у своєму телеграм-каналі.

«Конструктивний діалог між Росією та США ефективніший від заздалегідь приречених на провал спроб тиску. Цей діалог буде продовжено, незважаючи на титанічні зусилля зірвати його всіма можливими засобами», — йдеться у заяві Дмитрієва.

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Він додав, що «тільки співпраця зможе забезпечити справжній мир» і згадав попереднього президента США Джо Байдена. Представник російського диктатора написав, що нібито «помилки та обман» Байдена «будуть виправлені».

Зауважимо, заява Дмитрієва з’явилася на тлі дедалі жорсткішої риторики президента США Дональда Трампа на адресу президента Росії Володимира Путіна. Так, американський лідер останнім часом неодноразово озвучував, що був дуже незадоволений розмовою з російським диктатором на початку липня. А напередодні Трамп заінтригував анонсом того, що готується 14 липня зробити важливу заяву щодо війни в Україні.

Президент США також повідомив про досягнення домовленості з НАТО щодо постачання американського озброєння Україні: Альянс повністю покриє вартість цієї зброї.

За даними Axios, 14 липня президент США оголосить про новий план озброєння України, який міститиме наступальну зброю. Це можуть бути про ракети великої дальності, які досягатимуть цілей глибоко всередині території Росії.

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Водночас з’явилися великі шанси на швидке ухвалення в американському Конгресі двопартійного законопроєкту про «пекельні» санкції проти Росії. Саме санкцій може стосуватися заява Трампа 14 липня.