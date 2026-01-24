"Перемовний процес на фінішній прямій": у Зеленського оцінили шанси на закінчення війни

Переговорний процес щодо завершення війни в Україні входить у завершальну стадію.

Україна та міжнародні партнери наближаються до ключового моменту в дипломатичних зусиллях. Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» охарактеризував поточний стан переговорного процесу як вихід на «фінішну пряму».

Хід за Росією

Лещенко наголосив, що позиція України залишається незмінною протягом усього часу повномасштабного вторгнення.

«Треба розуміти, що з боку України закінчення війни — це була ціль №1 з моменту, як війна почалася», — зазначив радник ОП.

Він підкреслив, що затримка миру відбувається виключно через деструктивну позицію Кремля.

«Ми бачимо постійно, як Росія шукає будь-який привід, щоб продовжувати вбивати українців або проштовхувати свої ультиматуми», — додав Лещенко.

Готовність до миру

За словами посадовця, наразі м’яч перебуває на полі ворога.

«Наразі вся ініціатива щодо припинення війни на боці Росії — Україна це була готова робити з першого дня повномасштабного вторгнення», — резюмував він.

Ця заява пролунала на тлі повідомлень про завершення дводенних переговорів в ОАЕ за участю України, США та Росії, де обговорювалися конкретні параметри закінчення війни та механізми контролю за безпекою.