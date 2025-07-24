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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Перемовини під загрозою зриву: дипломат озвучив невтішний прогноз для України

Колишній дипломат озвучив тривожні деталі переговорів з Росією: обіцяють, але не діють.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Переговори в Стамбулі

Переговори в Стамбулі / © Getty Images

Росія продовжує відмовлятися визнавати факт утримання українських громадян на своїй території.

Про це заявив колишній представник України при ЄС Андрій Веселовський в ефірі Київ24.

За його словами, нещодавні перемовини, які відбулися у межах нового раунду, фактично не відкрили нової сторінки. Російська сторона під час зустрічі чітко заявила, що «жодних українців у нас немає» і що все, що можна було повернути, вже повернули або повернуть найближчим часом. «На цьому все закінчується», — зауважив Веселовський.

Дипломат підкреслив, що подібні заяви лунають не вперше. Обміни відбувалися й попередніми роками, однак говорити про прорив наразі не доводиться. Ба більше, РФ блокує процес повернення депортованих дітей, відмовляючись визнавати сам факт їхнього утримання.

«Немає, на жаль, прогресу. І немає шансів на прогрес. Коли і чи відбудуться наступні зустрічі — передбачити неможливо», — зазначив Веселовський.

Попри певний оптимізм з боку української сторони, ситуація залишається складною: перемовини затягуються, а позиція Росії стає дедалі жорсткішою.

Нагадаємо, 23 червня відбулися переговори України і Росії в Стамбулі. Зокрема, Москва пропонує короткі перемир’я на фронті — на 24–48 годин. Мовляв, «щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців».

Своєю чергою, Україна озвучила російській стороні три основні умови під час третьої зустрічі. Це — повне та безумовне припинення вогню, повернення всіх полонених українців та організація зустрічі глав держав.

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