Перемовини про завершення війни: політолог пояснив, до чого варто готуватися Україні

Переговори про завершення війни / © ТСН.ua

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Україні у будь-якому випадку треба готуватись до болючих компромісів.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив політолог Ігор Попов.

«Головний наслідок, який може бути від зустрічей у Ватикані, — США хоча би трохи погодяться скоригувати той план, який для нас виглядає, звичайно, не дуже приємно», — зазначив Попов.

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Але сподіватися на те, що Штати повністю підуть на всі українські умови, це занадто фантастично, вважає політолог.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров Лавров раніше заявив, що Москва погодиться на «безумовне» припинення вогню в Україні лише за дотримання низки вимог.

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