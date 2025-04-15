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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Перемовини щодо корисних копалин: Зеленський оцінив результати нової зустрічі

Президент України анонсував нові зустрічі з американською командою перемовників.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Новий етап перемовин між Україною та США щодо угоди про корисні копалини був «позитивним».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі у вівторок, 15 травня.

«Перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була зустріч технічної команди. І зустрічі на цьому рівні, в різному форматі, окрім офлайн-зустрічей, будуть продовжуватись весь цей тиждень до кінця», — зазначив президент.

Він додав, що після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть свої напрацювання.

«Поки що обидві сторони закінчили зустріч позитивно. Я вважаю, що це так», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на думку експерта, США примушують Україну до підписання сумнівної угоди про корисні копалини, яка викликає побоювання щодо можливих маніпуляцій з боку американців.

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