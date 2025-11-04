Перемовини Трампа і Путіна: чи можливі вони найближчим часом — нардеп пояснив

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Найближчим часом переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирного врегулювання в Україні малоймовірні.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв.

За його словами, обидві сторони зараз намагаються посилити свої переговорні позиції, перш ніж сідати за стіл перемовин.

Реклама

“Путін випробовує нові ракети та намагається захопити весь Донбас, щоб показати Трампу, що сила — на його боці. Трамп же тимчасово відпускає ситуацію, концентруючись на інших питаннях, аби зайти до переговорів з вигіднішої позиції”, — пояснив Чернєв.

Водночас, за словами депутата, США продовжуватимуть підтримку України — зокрема, у сфері розвідки та постачання зброї за програмою PURL.

Однак головним пріоритетом для адміністрації Трампа зараз стає енергетика, зокрема — вплив на світовий ринок нафти.

“Трамп хоче суттєво наростити світовий видобуток, щоб знизити ціни й безболісно для світової економіки витіснити Росію з ринку”, — зазначив нардеп.

Реклама

Йдеться, зокрема, про посилення тиску на Венесуелу, Нігерію, Мексику та Колумбію, які є ключовими виробниками нафти. За словами Чернєва, мета Вашингтона — не почати війну, а залякати ці країни та відновити вплив США у Західній півкулі.

“Після санкцій проти “Роснефти” і “Лукойла” Трамп спостерігатиме, як російська економіка падає. І коли “клієнт дозріє”, Путіну запропонують нові, набагато жорсткіші умови”, — підсумував депутат.

Він наголосив, що цей процес може затягнутися, адже “складні геополітичні питання не вирішуються швидко”, а завдання України — вистояти й не дозволити Росії посилити позиції до наступного етапу переговорів.

Нагадаємо, раніше у Туреччині заявили, що готові прийняти у Стамбулі четвертий раунд переговорів між Москвою та Києвом. Однак Пєсков сказав, що наразі немає необхідності зустрічатися Путіну з Трампом.