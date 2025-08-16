Перемовини Трампа і Путіна завершилися

Путін ат Дональд Трамп / © Associated Press

Перемовини президент США Дональда Трампа та диктатора Путіна у форматі «три-на-три» завершились.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що переговори тривали майже три години.

Наразі готується пресконференція за підсумками перемовин.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів російського диктатора Путіна на Алясці червоною доріжкою на злітній смузі, військовим прольотом, дружніми рукостисканнями та короткою поїздкою на своєму президентському лімузині.

Пізніше стало відомо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.