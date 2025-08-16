- Дата публікації
Перемовини Трампа і Путіна завершилися
Перемовини тривали майже три години.
Перемовини президент США Дональда Трампа та диктатора Путіна у форматі «три-на-три» завершились.
Про це інформує Reuters.
Повідомляється, що переговори тривали майже три години.
Наразі готується пресконференція за підсумками перемовин.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів російського диктатора Путіна на Алясці червоною доріжкою на злітній смузі, військовим прольотом, дружніми рукостисканнями та короткою поїздкою на своєму президентському лімузині.
Пізніше стало відомо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.