Перемовини у Лондоні: стало відомо, хто представлятиме Францію і Німеччину

Представники п’яти країн зустрінуться в Лондоні для переговорів у зміненому форматі / © Getty Images

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Зустріч високого рівня у Лондоні, запланована між дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України, відбудеться у зміненому форматі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Як стало відомо, формат перемовин змінили — тепер це будуть не переговори глав МЗС, а саме перемовини між високопосадовцями п'яти країн.

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Францію на зустрічі представлятимуть дві особи: дипломатичний радник президента Еммануель Бонн та політичний директор МЗС Фредерік Мондолоні. Причина такої заміни — міністр закордонних справ Франції Стефан Барро перебуває з офіційним візитом в Іраку, який був запланований заздалегідь і не був скасований.

Німеччину представлятиме радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер, який також був присутній на попередній зустрічі у Парижі.

Україну представлятиме міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який планує зустрітись у Лондоні з британським колегою Девідом Леммі.

Нагадаємо, раніше Sky News повідомляв, що запланована зустріч в Лондоні була відкладена. Вона мала стати важливим кроком у напрямку до дипломатичного врегулювання війни в Україні.