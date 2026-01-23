Перемовини в ОАЕ вперлися в "одне питання": подробиці зустрічі США, України та РФ

Тристоронні переговор в ОАЕ не змогли вирішити «одне питання»

Вперше за майже чотири роки великої війни делегації України, США та Росії зустрілися в одному приміщенні. Саміт в Абу-Дабі, ОАЕ, став спробою зрушити з місця мирний процес, поки Україна переживає критично важку зиму з відключеннями світла.

Свій аналіз підсумків тристоронньої зустрічі опублікувало видання The Week.

Оптимізм Вашингтона проти апетитів Кремля

Помічник Кремля Юрій Ушаков назвав нічні переговори «змістовними та відвертими». Схожий, хоч і обережний оптимізм висловив американський посланець Стів Віткофф.

«Я думаю, ми звели все до одного питання, і ми обговорили варіанти вирішення цього питання. Це означає, що воно розв’язуване», — заявив Віткофф.

Однак за дипломатичними формулюваннями ховаються жорсткі реалії. Як пише британська газета The Times, Росія, яка окупувала близько 20% української території, наполягає на повному контролі над Донбасом як частині угоди. Київ категорично відкидає це, попереджаючи, що «поступка територіями лише підбадьорить Москву».

«Обман — це налаштування за замовчуванням»

Українська сторона розглядає ці переговори як «момент істини». Кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд зазначає: це шанс перевірити, чи справді Москва готова до миру, чи просто грає в ігри.

Екскомбатант та колишній Головком, а нині посол Валерій Залужний у колонці для New York Post закликав не вірити Кремлю.

«Російські переговорники, як і їхні генерали, воюють, щоб виснажити, заплутати і розділити. Їхня мета — не мир, а затягування часу; не компроміс, а завоювання через обман», — цитує Залужного The Week.

Чому зараз?

Видання Modern Diplomacy підкреслює, що таймінг зустрічі не випадковий. Україна входить у найсуворіший період зими, енергетична інфраструктура пошкоджена російськими ударами. Ці умови «додають терміновості переговорам», але водночас посилюють підозри Києва.

Окрім безпекового треку, плануються окремі економічні дискусії між Москвою та Вашингтоном.

«Відчуття таке, ніби ми це вже бачили: гучні саміти, які мало що змінюють. Але цього разу все відчувається інакше. Швидкість, з якою всі три сторони погодилися на зустріч, свідчить про те, що всі розглядають компроміс», — резюмує Sky News.

Нагадаємо, Reuters розкрив домовленості Трампа та Путіна щодо України. Попри «позитивні» зустрічі в Давосі, позиції сторін залишаються діаметрально протилежними.