Політика
2 хв

Переможець виборів у Чехії озвучив свою позицію щодо України

Бабіш запевнив, що підтримує територіальну цілісність України ще від 2014 року.

Богдан Скаврон
Андрей Бабіш

Андрей Бабіш / © Associated Press

Лідер партії ANO, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Чехії, мільярдер та експрем’єр-міністр країни Андрей Бабіш висловив свою позицію щодо військової допомоги Україні та відповів, чи підтримує вступ нашої країни в Євросоюз.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «Суспільного».

Бабіш запевнив, що підтримує територіальну цілісність України ще від 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Проте він вважає, що допомога з боку Чехії має відбуватися через Євросоюз.

«ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті. Ми платимо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати», — сказав він.

За словами переможця парламентських виборів, який має значні шанси знову очолити уряд Чехії, чеська ініціатива з постачання боєприпасів для ЗСУ має перейти під опіку НАТО.

«Має бути прозоро, і якщо буде війна, ніхто не повинен заробляти гроші через війну. Ми маємо бути організовані НАТО», — сказав Андрей Бабіш.

Ймовірний очільник чеського уряду додав, що доки не закінчилася війна, недоцільно обговорювати вступ України в Євросоюз.

Як показали результати виборів, партія ANO не отримала більшості в парламенті, тому їй для формування уряду знадобляться інші партії. Ймовірно, партія Бабіша буде залуручатися підтримкою правої партії Motoriste Sobe («Автомобілісти»), які виступають проти політики «зелених» в ЄС, та ультраправої, антиєвропейської та антинатовської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD).

Після перемоги своєї партії на виборах 4 жовтня Андрей Бабіш відкинув звинувачення в тому, що його перемога зробить Чехію менш надійним партнером Європейського Союзу та НАТО.

«Ми хочемо врятувати Європу… і ми явно проєвропейські та пронатовські», — сказав Бабіш журналістам.

Нагадаємо, президент Чехії Петер Павел заявив, що від результатів парламентських виборів залежить свобода, безпека та економічний добробут Чехії.

