Переможець виборів у Чехії поспілкувався із Зеленським: про що говорили

Андрей Бабіш / © Associated Press

Лідер популістської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах в Чехії, Андрей Бабіш поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та розпочав переговори про формування коаліції з правими партіями, які обіцяють меншу підтримку Києва.

Про це повідомляє Reuters.

Популістська партія Бабіша ANO під час виборчої кампанії пообіцяла припинити схему постачання боєприпасів для України, яку очолює Чехія та фінансує Захід. Бабіш заявив, що його уряд не виділятиме жодних національних коштів на допомогу Києву у постачаннях зброї.

Бабіш, який був прем’єр-міністром у 2017-2021 роках, веде коаліційні переговори з правою партією «Мотористи» та ультраправою, антиєвропейською та антинатівською партією «Свобода і пряма демократія» (SPD), яка виступає проти допомоги Україні, навіть для біженців.

«Я радий, що він зв’язався зі мною та описав поточну ситуацію. Ми домовилися, що якщо все буде добре, я відвідаю Україну наступного року», — повідомив Бабіш на платформі X після розмови із Зеленським.

Інших подробиць розмови він не навів.

Президент Зеленський у своєму повідомленні в соцмережі X заявив, що Україна цінує своє стратегічне партнерство з Чеською Республікою та її підтримку українців.

«Ми працюємо над тим, щоб зробити співпрацю між нашими країнами більш продуктивною», — написав він.

Правоцентристський уряд прем’єр-міністра Петера Фіали, який йде у відставку, надсилав танки та військову допомогу Україні відразу після того, як Росія вторглася до країни у 2022 році. Окрім того, сотні тисяч українців переїхали до Чеської Республіки, щоб втекти від конфлікту.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел раніше застерігав, що припинення «снарядної ініціативи» зашкодить репутації Чехії та збільшить втрати в Україні.