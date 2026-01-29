"Перемир’я для РФ неприйнятне" — Лавров відкинув одну із ключових умов угоди

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція України про перемир’я неприйнятна для Москви, та відкинув одну із ключових умов запропонованої угоди.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаврова, йому невідомі деталі двосторонньої угоди про безпеку між США та Україною, проте він вважає, що “це гарантії для того самого українського режиму, який проводить русофобську, неонацистську політику”.

“Якщо мета полягає в тому, щоб зберегти цей режим на якійсь частині території колишньої України та продовжувати використовувати його як плацдарм для створення загроз для Російської Федерації, то в майбутньому миру не буде”, — додав він.

Також, за його словами, США у своєму 28-пунктовому плані нібито вимагали від Києва забезпечити права національних меншин, включно з мовними та релігійними правами.

“Європа та Київ “перелопатили” план США, вони викреслили зі свого плану щодо врегулювання вимоги дотримуватися прав нацменшин”, — каже російський міністр.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на вісім джерел повідомило, що адміністрація Трампа пов’язує надання гарантій безпеки Україні зі згодою Києва на мирну угоду, яка передбачає вихід ЗСУ з неокупованих територій Донбасу. Натомість Вашингтон пропонує посилити озброєння української армії для зміцнення оборони в мирний час після закінчення війни.

Також раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ключовою умовою Кремля для припинення війни проти України залишається повне виведення ЗСУ за межі Донбасу. Попри схвалення “мирних ініціатив” США, Пєсков наголосив, що будь-які переговори можливі лише після досягнення Росією всіх її стратегічних цілей.