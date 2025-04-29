Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Оголошене триденне перемир’я з нагоди 9 травня — це черговий трюк, який розіграв президент Росії Володимир Путін. Справжня мета раптового оголошення перемир’я — це спроба «втерти пил в очі» президенту США Дональду Трампу.

Таку думку у своїй статті для 19fortyfive.com висловив позаштатний старший науковий співробітник програми Євразії Інституту досліджень зовнішньої політики, доктор Стівен Дж. Бланк.

Російський День перемоги 9 травня — це найграндіозніше свято серед усіх військових подій у РФ. Експерт зауважив, що Путін перетворив його на показову платформу для своєї пропаганди. Свято могло б мати вигляд слушної нагоди для перемир’я — однак нічого подібного не траплялось у попередні роки війни.

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Що насправді замислив Путін зі своїм перемир’ям?

«Справжня мета раптового оголошення перемир’я — це спроба „втерти пил в очі“ президенту Трампу. Цей трюк демонструє не лише занепокоєння Путіна, що Трамп може вийти з переговорів раніше, ніж Путін отримає своє, але й його зневагу до інтелекту Трампа», — висловив переконання Бланк.

Він пояснив, що причина такої гри — погроза з боку президента США вийти з процесу «нав’язування Україні проросійського миру», якщо бойові дії не припиняться. Вихід американського лідера з перемовин означає, що Путін не зможе «загарбати» поступки, які отримав завдяки «нетерплячості Трампа і його невігластву у питаннях війни».

Йдеться про такі поступки:

де-юре визнання Криму російським;

де-факто визнання Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей російськими, хоча агресорка не контролює їх повністю;

заборона для України на вступ до НАТО;

відсутність будь-яких гарантій безпеки з боку США;

скасування американських санкцій проти Росії, що призведе до економічної співпраці Москви та Вашингтона.

«Ці пропозиції нічого не дають Україні й фактично прирівнюються до другого Мюнхенського договору, коли великі держави домовляються за спиною жертви, фактично прирікаючи її на розчленування, що має надзвичайно серйозні наслідки для міжнародної безпеки. Стає зрозуміло, що мало хто з європейських миротворців прибуде до України через російські погрози», — зазначає автор статті.

Путін хоче поступок і не прагне переговорів

У публікації йдеться, що продовжуючи обстріли цивільних об’єктів України та порушуючи власне «великоднє перемир’я», Путін ризикує зіпсувати свої відносини з Трампом. Останній явно не в захваті від дій російського диктатора. Позитивна зустріч американського лідера з президентом України Зеленським на похороні Папи Римського Франциска також може свідчити про зміну у ставленні Трампа. Насправді президент США уже погрожує новими санкціями проти Росії.

«Тож Путін раптово оголосив одностороннє перемир’я до Дня перемоги, сподіваючись, що це змусить Трампа повернути зроблені поступки«, — пояснив експерт.

Він акцентував, що Путін нещирий у своєму жесті та не прагне реальних переговорів. Його розрахунок на таке перемир’я свідчить про те, як низько він оцінює здатність Трампа захищати інтереси Заходу. У цьому контексті автор статті звернув увагу, що вже зараз очільник МЗС Росії Лавров заявляє міжнародній аудиторії, що Крим — це «вирішене питання», бо Москва не веде переговори про власну територію, а визнання окупованих чотирьох областей України є передумовою для початку переговорів.

«Це означає, що Росія не має наміру вести чесні переговори, натомість вона вимагає винагороди ще до їхнього початку. Це типовий підхід Москви — зберігати плоди агресії ще до укладення миру», — констатував Бланк.

Гарантія нових війн у Європі

Він також вказав, що це перемир’я лише маскує справжню мету Путіна — його жадобу до імперії та зневагу до США і Трампа.

Автор статті такою розкритикував нинішню американську адміністрацію.

«Надавати Росії все, що вона хоче, принижуючи Україну, Європу та міжнародну безпеку — це не мир з честю. Це не мир взагалі. Це гарантія нових війн у Європі та за її межами. Адміністрація може переконувати себе та інших, що досягає миру. Але, як казав класик: „Панове говорять про мир, але миру немає“, — резюмував Бланк.

До слова, на думку військового експерта Владислава Селезньова, Путін оголосив перемир’я з нагоди 9 травня, щоб захистити Москву від можливих ударів українських безпілотників.