Перемир’я до Великодня: політолог пояснив, чи реально припинити вогонь

Сполучені Штати та Україна домовилися забезпечити безпечне судноплавство / © Associated Press

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США сподіваються на швидку мирну угоду в Україні, але диктатор Путін, схоже, нікуди не поспішає.

Політолог Володимир Фесенко виданню «24 канал» пояснив, чи можливо досягти перемир’я найближчим часом

Фесенко нагадав, що Сполучені Штати одразу зробили багато «анонсів» різних поступок з боку України. Тепер Путін відкрито перейшов до шантажу і вимагає все нових і нових поступок. Мирні переговори ще не зайшли в глухий кут.

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Водночас Трамп досі відмовляється жорстко тиснути на Путіна та Росію. Можливо, все через його специфічне ставлення до різних країн.

«Думаю, що Трамп має певне незадоволення. США потрібно буде продемонструвати якийсь тиск в бік Росії. Інакше буде стагнація переговорного процесу. А Путін зараз не вийде з переговорів. Він „промацує“ Трампа. Дивиться, як працює підіймання ставок. Якщо Трамп проявить слабкість, то всі мирні ініціативи можна буде списати», — зазначив Фесенко.

На думку експерта, суттєвого прогресу в переговорах до 20 квітня не буде.

«Трампу потрібно буде почати тиснути на Путіна, щоб все пішло значно швидше. Тоді вже можна буде говорити про якийсь прогрес. Можливо, це буде припинення вогню в повітрі або щось інше, що наблизить Україну до загального припинення вогню», — додав він.

Нагадаємо, 20 квітня християни святкуватимуть Великдень. Символічно, що Дональд Трамп планує укласти перемир’я до цієї дати.

Bloomberg писав про бажання американського президента встановити перемир’я на Велидень. Мовляв, Білий дім повідомив європейським посадовцям про плани домогтися припинення вогню в Україні до 20 квітня.

Водночас в адміністрації Трампа також визнають, що цей графік можуть змінити, «враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін». Зокрема, Росія вимагає призупинити постачання всієї допомоги Україні від США, але поки що Вашингтон не погоджувався на жодні обмеження, сказали співрозмовники видання.

Тим часом видання AP повідомило, що російські війська готуються до нового наступу на Україну протягом «наступних тижнів», аби посилити тиск на Київ і зміцнити переговорну позицію Кремля перед переговорами про припинення вогню.