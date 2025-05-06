Перемир’я і переговори зі США про Україну: у Путіна зробили нові заяви

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © УНІАН

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков зробив заяви про актуальність запропонованого Москвою перемир’я з нагоди 9 травня та про роботу зі США щодо питання України.

Спікера російського диктатора цитують засоби масової пропаганди.

Так, за словами Пєскова, ініціатива президента Росії Володимира Путіна про триденне травневе перемир’я є актуальною, незважаючи на начебто відсутність реакції з боку України.

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«Я хотів би нагадати нашу позицію — вогонь буде припинено, але у разі, якщо взаємності з боку київського режиму (так у РФ називають легітимну українську владу — ред.) не буде і продовжуватимуться спроби завдавання ударів по наших позиціях, наших об’єктах, то одразу ж даватиметься адекватна відповідь«, — взявся запевняти прессекретар кремлівського диктатора.

Пєсков також заявив, що поки немає мови про зміну посередника у врегулюванні війни в Україні, Росія надалі працює зі США.

Нагадаємо, Путін в односторонньому порядку оголосив про триденне перемир’я у війні проти України з нагоди російського Дня перемоги 9 травня. На цю ініціативу відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав це «черговою спробою маніпуляцій», запропонувавши натомість 30-денне повне припинення вогню. На пропозицію Зеленського про місячне перемир’я у Кремлі відповіли відмовою.

Зеленський пояснив, що Україна не погодилася на травневе перемир’я завдовжки усього три дні, адже згода означала б «дати м’яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно» відвідати парад у Москві 9 травня. За словами президента, Київ запропонував припинення вогню на 30 днів, «тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися. Давайте чесно».

До слова, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон також закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню, однак Кремль вкотре відхилив західні пропозиції. У Москві наполягають, що будь-яке припинення вогню можливе лише з урахуванням російських «територіальних реалій» і «безпекових інтересів».