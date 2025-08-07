ТСН у соціальних мережах

Перемир’я і територіальні поступки: у Зеленського відреагували на озвучені ЗМІ "мирні пропозиції" США

Зміст домовленостей, яких начебто було досягнуто під час переговорів у Кремлі, розкрив польський портал Onet.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Переговори про мир в Україні

Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин висловив сумнів у достовірності оприлюднених в ЗМІ «мирних пропозицій» від США, які начебто обговорювалися під час останнього візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви.

Зміст домовленостей, яких начебто було досягнуто під час переговорів у Кремлі, розкрив вранці 7 серпня польський портал Onet.

За інформацією видання, американські пропозиції включають:

  • припинення вогню в Україні, а не мир,

  • фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років),

  • зняття більшості санкцій, накладених на Росію, та в довгостроковій перспективі також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто до імпорту російського газу та нафти.

У пакеті також відсутня гарантія нерозширення НАТО — пункт, якого постійно вимагають росіяни. Москва також не отримала жодної обіцянки припинити військову підтримку України.

Польське видання з посиланням на власні джерела стверджує, що росіяни погоджуються з останнім пунктом.

У дописі в мережі Х радник Зеленського Дмитро Литвин іронічно зауважив, що Віткофф чи Ушаков (помічник президента Путіна із зовнішньополітичних питань) навряд чи «встигли поговорити з цим порталом» після вчорашніх переговорів.

«Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі», — наголосив він.

Нагадаємо, після зустрічі Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня Трамп заявив, що було досягнуто значного прогресу щодо завершення війни в Україні, але не озвучив подробиць.

