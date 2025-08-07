Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Реальне завершення війни та сталий мир можливі лише після зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії. Водночас Кремль досі не дав відповіді на пропозицію припинення вогню чи хоча б «перемир’я у повітрі».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, які ознайомлені зі змістом переговорів.

«Ми всі знаємо, хто ухвалює рішення в Росії. Ми знаємо, що на нього [президента РФ Володимира Путіна] може впливати тільки Америка. І, звичайно, має бути український лідер, бо це війна проти України», — сказав неназваний співрозмовник видання.

Реклама

Він також припустив, що останні дипломатичні події можуть бути черговим маневром з боку Путіна, щоб обійти визначений Дональдом Трампом дедлайн для припинення вогню — 8 серпня.

За словами співрозмовника, у Кремлі досі не дали жодної зрозумілої відповіді на пропозиції України щодо припинення бойових дій.

«Ми ж підтримуємо припинення вогню, чи то в повітрі, чи загалом», — додав він.

Джерело наголосило, що головне питання полягає в тому, які наслідки для РФ будуть у випадку, якщо Путін не виконає ультиматум Трампа.

Реклама

Співрозмовник видання також зазначив, що учасником майбутніх переговорів щодо мирного врегулювання повинна бути європейська сторона, при цьому Дональд Трамп відкритий до пропозицій.

«Нам треба, щоб європейці були в процесі рішень, бо війна — в Європі і рішення — про Європу. І вчора на дзвінку Трамп був відкритий до обговорень», — сказав він.

Щодо можливої дати такої зустрічі джерело відзначило, що все ще в процесі обговорень.

Нагадаємо, у четвер, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та про наявні дипломатичні можливості для завершення війни.

Реклама

Раніше президент Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, поінформувавши про перемовини з Трампом. Після цієї розмови він наголосив, що найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну.

Також український лідер поспілкувався з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, зауваживши, що Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 6 серпня президент Зеленський прокоментував переговори у Москві Віткоффа і Путіна, висловивши сподівання, що тепер РФ буде більше схильна до миру.