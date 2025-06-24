Перемир'я між Іраном та Ізраїлем: політолог оцінив наслідки для України

Війна Ірану та Ізраїлю

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У вівторок, 24 червня, набрало чинності перемирʼя між Іраном та Ізраїлем. Є попередні наслідки й прогнози щодо України.

Про це написав політолог Вадим Денисенко.

За словами Денисенка, в історії Іран — Ізраїль склалася майже ідеальна патова ситуація:

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Ізраїль хоче змінити режим в Ірані, але не може;

США теоретично можуть зняти режим аятол, але не хочуть;

Іран не хоче і не може воювати, але хоче зберегти режим;

Китай просто очікує, але категорично проти великої війни;

Росія одночасно хоче війни, яку не готова забезпечувати зброєю і при цьому головна ціль Путіна полягає у тому, щоб не посваритися з Трампом.

«Чи буде цей мир відносно тривалим перш за все залежить від Ізраїлю. Всі інші гравці не хочуть ескалації (Росія тут не являється гравцем). Точніше, вчорашній візит міністра закордонних справ Ірану в Москву буде продаватися Трампу, як посередництво. Але всі прекрасно розуміють — Росія тут не гравець», — пише Денисенко.

Щодо російсько-української війни, то сьогодні ми, на перший погляд, повернулися в ситуацію «мінус два тижні».

«Але тут є два важливих нових фактори: розкол Європи в питаннях Ізраїль-Іран (менш важливий) і нові рейтинги Трампа, які напевне все ж підуть вгору після перемирʼя. Це той фактор, який буде гальмувати можливості тиску на Трампа з приводу введення санкцій проти Росії», — пояснив він.

Також швидке закінчення війни різко зменшує загрозу того, що США не будуть продавати нам зброю.

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За словами Денисенка, відмова Трампа приїхати на саміт НАТО — це багато в чому той самий «трюк», що і з терміновим відʼїздом з G-7. Трамп не хоче зараз говорити про Україну та Росію і підвішує Європу в головному питанні — питанні безпеки.

«Я говорив і продовжую вважати: для нас зараз найважливішими переговорами є переговори в трикутнику США — ЄС — Україна, де є три питання: мита (питання підвішене на кілька місяців), безпека (питання поки навіть не розглядається) та питання нашого миру (питання переноситься на після літнього наступу Путіна)», — зазначає Денисенко.

Ще один важливий нюанс — Трамп дуже хоче одночасно отримати преференції від «пропозицій Дмітрієва» та змусити ЄС погодитися на перенесення високотехнологічних виробництв в США. І це буде головною темою кулуарних дискусій літа, каже Денисенко, і, можливо, реальних переговорів осені. Від результативності цих переговорів залежатиме питання мирних переговорів по Україні.

«Я тут свідомо виношу за дужки переговори США — Китай, бо схоже, у Трампа тут поки нема козирів. Йому більш важливо перетягнути на свою сторону Європу», — завершив він.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню Ізраїлем та Іраном «набуло чинності».

«Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!», — наголосив американський лідер.

Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню після обміну ракетними обстрілами. З його слів, «12-денна війна» завершиться після поетапного впровадження протягом 24 годин. Іран має першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами.