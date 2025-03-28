Перемир'я між Україною та Росією: в НАТО здивували заявою

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Як Україна, так і агресорка Росія мають право відмовитись від умов перемир'я. Втім, Кремль має довести, що справді прагне припинення вогню.

Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв’ю “РБК Україна”.

Військовий наголошує, що агресором є Російська Федерація - незалежно від того, які приводи Москва намагається вигадати для виправдання своїх дій. Більше того зауважує Драгоне, Кремль неодноразово порушував попередні угоди.

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"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена в тривалому мирі", - каже адмірал

За словами Драгоне, у будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати, а й відмовлятися від певних умов.

Нагадаємо, заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, удари по яких об'єктах РФ відмовилася припиняти.

Дата публікації 13:10, 22.03.25 Кількість переглядів 116 США росіяни заганяють у пастку: Трампу намагається вгодити навіть сам Путін