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Перемир'я між Україною та Росією: в НАТО здивували заявою
Агресором є Російська Федерація, наголошують в Альянсі.
Як Україна, так і агресорка Росія мають право відмовитись від умов перемир'я. Втім, Кремль має довести, що справді прагне припинення вогню.
Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв’ю “РБК Україна”.
Військовий наголошує, що агресором є Російська Федерація - незалежно від того, які приводи Москва намагається вигадати для виправдання своїх дій. Більше того зауважує Драгоне, Кремль неодноразово порушував попередні угоди.
"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена в тривалому мирі", - каже адмірал
За словами Драгоне, у будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати, а й відмовлятися від певних умов.
Нагадаємо, заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, удари по яких об'єктах РФ відмовилася припиняти.