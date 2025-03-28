ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
717
Час на прочитання
1 хв

Перемир'я між Україною та Росією: в НАТО здивували заявою

Агресором є Російська Федерація, наголошують в Альянсі.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп і Володимир Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

Як Україна, так і агресорка Росія мають право відмовитись від умов перемир'я. Втім, Кремль має довести, що справді прагне припинення вогню.

Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв’ю “РБК Україна”.

Військовий наголошує, що агресором є Російська Федерація - незалежно від того, які приводи Москва намагається вигадати для виправдання своїх дій. Більше того зауважує Драгоне, Кремль неодноразово порушував попередні угоди.

"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена в тривалому мирі", - каже адмірал

За словами Драгоне, у будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати, а й відмовлятися від певних умов.

Нагадаємо, заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, удари по яких об'єктах РФ відмовилася припиняти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie