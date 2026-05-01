Перемир’я на 9 травня: в МЗС України відповіли на ідею Путіна

Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Ініціатива Кремля щодо оголошення перемир’я на 9 травня є не більш ніж піар-акцією та намаганням росіян продемонструвати Заходу вдавану конструктивність.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі журналістці ТСН Олені Черняковій на полях дипломатичного благодійного ярмарку Charity Fair 2025.

Про бажання зупинити бойові дії на День Перемоги Володимир Путін нібито згадав під час розмови з Дональдом Трампом. Зі свого боку президент США стверджував, що саме він виступив ініціатором такого невеликого перемир’я.

Реклама

Українські дипломати дізналися про ці обговорення зі ЗМІ. Реагуючи на ситуацію, глава держави доручив переговорній групі звʼязатися з американською стороною для зʼясування всіх деталей. Президент також наголосив, що Росія має погодитися на довгострокове припинення вогню, а не вимагати тиші на кілька діб лише задля проведення параду в Москві.

Очільник зовнішньополітичного відомства Сибіга підкреслив, що станом на зараз жодних офіційних звернень щодо перемир’я до Києва не надходило.

«Це чергова маніпуляція, чергова спроба сподобатися росіянам і передусім американцям, показати якийсь елемент конструктиву. Президент України чітко заявив, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям», — наголосив міністр.

Він також нагадав, що Україна вже неодноразово декларувала свою позицію та готовність до безумовного перемир’я на справедливих умовах.

Реклама

«І друге — це піар-акція, спрямована також на внутрішню аудиторію, з цими парадами мракобісся», — підсумував Андрій Сибіга.

Дата публікації 17:39, 01.05.26

Новини партнерів