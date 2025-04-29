Путін оголосив про "перемир’я" на 9 травня: що насправді планує очільник Кремля

Володимир Путін оголосив про перемир’я на День перемоги / © ТСН.ua

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Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив триденне «перемир’я» на честь Дня Перемоги.

Чимало аналітиків та експертів заявляють, що це лише чергова гра очільника Кремля на публіку.

Які реальні цілі Кремля — дізнавався ТСН.ua.

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РФ хоче мати перевагу

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що запропоноване російським диктатором РФ припинення вогню на День Перемоги не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу.

Аналітики видання припускають, що російські джерела можуть скористатися відсутністю таких механізмів, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню з боку України.

У ISW вважають, що Росія навмисно ухиляється від чітких угод про перемир’я, використовуючи їх для власної вигоди. Там зауважують, що Путін оголошує тимчасові припинення вогню під час свят, щоб створити тиск на Україну та відвернути увагу від власної відмови щодо американо-української пропозиції про 30-денне загальне припинення вогню.

У відомстві підкреслюють, що насправді ці «перемир’я» часто використовуються для підготовки нових наступів — як було під час Великодня, коли російські війська вели розвідку та обстрілювали позиції.

Аналітики ISW припускають, що на День Перемоги Кремль, ймовірно, знову скористається паузою, щоб перегрупувати сили, а не для справжніх переговорів.

Путін хоче гарантувати безпеку своїм гостям

Заступник керівника ОП Ігор Брусило в телеефірі назвав путінське «перемир’я» маніпуляцією. На його думку, Кремль хоче лише забезпечити безпеку гостям у Москві та продовжувати імітувати, що перебуває в переговорах щодо закінчення війни.

Водночас в ISW зазначали, що Кремль готується прийняти 9 травня значну кількість іноземних високопосадовців.

Очікується, що на парад до Путіна поїдуть лідери країн СНД та низка інших високопосадовців. Як передають росЗМІ, серед запрошених гостей — президенти Бразилії, Китаю, Сербії, Куби та багато інших. Лідери 19 країн уже підтвердили свою участь.

Аналітики ISW підкреслюють, що Путін, ймовірно, прагне уникнути певних «конфузів» під час параду, які будуть пов’язані з можливими атаками українців.

Схоже припущення зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зауважив, що попри оголошення про перемир’я на 9 травня, РФ продовжує обстріли, «бо хоче далі воювати».

«Це так комічно, що путін настільки не вірить в російську ппо, що боїться за свій парад на 9 травня, і що на цей парад багато хто може не приїхати. Водночас путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати», — написав Коваленко у Telegram.

Політолог Олександр Леонов додає, що у Кремлі не впевнені, що Москва повністю захищена від ударів українських дронів.

«Раніше українські дрони прилітали до Москви, влучали навіть в Кремлі. Саме тому навіть такий невеликий спектакль може дуже зіпсувати ставлення до Путіна тих гостей, які приїдуть на парад. Якщо їм доведеться йти до сховища, це буде удар по репутації Путіна», — вважає Леонов.

Ілюзія миру

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що своїм оголошенням про чергове перемир’я, Путін намагається створити ілюзію миру, однак справжнього припинення вогню за цим не стоїть.

Клімкін зазначив, що Білий дім заявив про чітке бачення Дональда Трампа щодо закінчення війни, а саме — припинення вогню має бути повним та тривалим, а не лише частковим.

Він також підкреслив, що оголошення про «перемир’я» збігається з тим, що Трамп, який потребує видимості прогресу до літа, починає втрачати терпіння через затягнуті переговори.

Позаштатний старший науковий співробітник програми Євразії Інституту досліджень зовнішньої політики доктор Стівен Дж. Бланк назвав триденне «перемир’я» на 9 травня — черговою маніпуляцією Путіна. Експерт наголосив, що вона спрямована для того, щоб обманути американського президента.

Стівен Бланк вважає, що Кремль у такий спосіб намагається створити видимість мирних намірів перед Заходом та виграти час для отримання поступок, а саме:

вимушене визнання окупованих РФ українських територій;

блокування вступу України до НАТО;

відсутність будь-яких гарантій безпеки з боку США;

зняття американських санкцій проти Росії.

Експерт попереджає, що такі пропозиції нічого не дають Україні й фактично «прирівнюються до другого Мюнхенського договору, коли великі держави домовляються за спиною жертви».

Стівен Бланк також вказав, що це перемир’я лише маскує справжню мету Путіна — його жадобу до імперії та зневагу до США і Трампа.

Перегрупування військ

Військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що оголошене перемир’я від Путіна Кремль використає для перегрупування сил.

«Росіяни використовуватимуть цей час для покращення свого інженерного становища, для справді перегрупувань, для підтягування свіжих резервів на ті напрямки, де вони захочуть вдарити, скажімо так, потужніше. Безсумнівно, все це буде», — переконаний він.

Експерт нагадав, що подібна ситуація була під час «великоднього перемир’я».

Зі свого боку військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Путін намагається уникнути військових втрат під час параду.

Гетьман назвав триденне перемир’я черговою вимогою Путіна.

«Це просто бажання. Бо перемирʼя — це коли дві сторони домовляються. Це має трошки дивний вигляд. Адже одна сторона заявляє, що не стрілятиме. А коли інша стрілятимете, ви не даватимете відсіч? Маячня повна. Це примус нас робити те ж саме», — сказав військовий аналітик.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала «перемир’я» Путіна та заявила, що справжній мир не має бути короткочасним.

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