Перемир’я на три дні і обмін: що сказав голова делегації РФ про переговори

Володимир Мединський / © Associated Press

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Під час переговорів у Стамбулі сьогодні, 2 червня, Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні.

Про це повідомив голова російської переговорної групи, помічник диктатора Путіна Володимир Мединський.

«Ми запропонували конкретне припинення вогню на два-три дні на окремих ділянках фронту. Щоб змогли підібрати командири трупи своїх солдатів», — сказав він.

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За словами помічника диктатора, українська сторона пообіцяла пропрацювати пропозицію найближчим часом.

Українські представники про таку домовленість наразі не говорили.

Крім того, Мединський підвтердив, що:

РФ і Україна обміняються важкохворими та пораненими у форматі «всіх на всіх«. Загальний обсяг обміну полоненими становитиме від 1 000 до 1 200 осіб.

РФ та Україна організують медичні комісії для обміну тяжко пораненими бійцями. Він обіцяє, що обміни будуть регулярними.

РФ в односторонньому порядку передає Україні 6 тис. заморожених тіл військовослужбовців . Тіла росіяни обіцяють передати Україні наступного тижня. Наскільки коректна ця цифра, українська сторона наразі не підтверджувала.

Мединський показав список із 339 прізвищ депортованих до Росії дітей, переданий Україною.

Він запевнив, що РФ «розгляне кожну без винятку ситуацію за українським списком дітей, які втратили контакт із батьками». Водночас, Мединський заявив, що Росія повертатиме лише тих дітей, які мають в Україні батьків, або законних представників чи опікунів.

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Голова делегації РФ повідомив, що за останній час російська сторона повернула Україні 101 дитину, а українська до РФ — близько 20.

Крім того, Мединський згадав про меморандум з вимогами Путіна. За його словами, російський меморандум скаладається із двох частин. Друга частина меморандуму РФ «передбачає низку шляхів припинення вогню». Інших деталей він не повідомив.

На завершення він запевнив, що російська делегація «задоволена» підсумками другого раунду переговорів з Україною.

Раніше голова делегації України Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі з російською делегацією у Стамбулі.

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