Перемир'я на умовах Кремля: як США втратили вплив на Путіна

Трамп капітулює перед Путіним — домовленості щодо України небезпечні та односторонні / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не зміг домогтися жодної поступки від Володимира Путіна після трьох місяців переговорів. Натомість Росія продовжує диктувати умови, а сам Трамп — як зазначає видання виглядає слабким перемовником, змушеним вигадувати «перемоги» на користь Москви.

Про це пише The Atlantic.

У матеріалі наголошується, що Росія фактично нічим не поступилась. Один із небагатьох аргументів Трампа — те, що Путін «погодився не захоплювати всю Україну» — на думку експертів, не має жодної ваги, адже це неможливо з військової точки зору вже сьогодні.

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Автори зауважують: умови угоди, яку просуває адміністрація Трампа, є фактично капітуляцією України — відмова від захоплених територій в обмін на «гарантії безпеки», які сам Путін може порушити в будь-який момент.

Найгірше, пише The Atlantic, — це те, що Трамп навіть не намагався дізнатися, чи готовий Путін зробити перерву у війні. І коли український президент Володимир Зеленський відмовився визнавати Крим російським, Путін відповів… балістичними ракетами по Києву.

Водночас, замість рішучої реакції, Трамп лише емоційно звернувся до Путіна із закликом «зупинитись», який, на думку журналістів, був не турботою про мирних жителів, а благанням зберегти власний авторитет.

Аналітики підсумовують: це небезпечна динаміка в умовах нового багатополярного світу, де авторитет США — як ніколи крихкий.

Нагадаємо, за словами журналіста Віталія Портникова, адміністрація президента США Дональда Трампа не підтримає максималістичні вимоги диктатора Путіна про завершення російської агресії проти України.