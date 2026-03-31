Перемир’я на Великдень: чи погодиться Росія на паузу у війні та яку пастку вона готує для України

Чи погодиться Росія на пропозицію України щодо режиму тиші під час Великодніх свят

Україна запропонувала Росії встановити режим тиші на період великодніх свят, демонструючи готовність до дипломатичних кроків задля збереження життів.

Проте експерти попереджають, що Кремль традиційно використовує подібні ініціативи для маніпуляцій та підготовки нових ударів.

Україна готова до перемир’я на Великдень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню під час великодніх свят.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідності і незалежності нашої держави. Припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне… ми готові до припинення вогню на великодні свята», — заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Глава держави наголосив, що Україна готова до компромісів, окрім тих, які суперечать суверенітету країни.

Водночас Зеленський повідомив, що Росія не подає сигналів про готовність до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Якщо вони битимуть по нас — ми відповідатимемо. Якщо вони готові зупинитися, ми діятимемо дзеркально», — наголосив президент.

Окрім того, Зеленський завтра обговорить ініціативу великоднього перемир’я із командою президента США Дональда Трампа.

Тим часом радник Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі «24 Каналу» наголосив, що Україна не піде на те, чого вимагає Росія.

Він наголосив, що позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною: Київ не збирається віддавати території, які ворог роками намагається захопити силою. Такі вимоги суперечать і Конституції України, і нормам міжнародного права.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк / © Associated Press

За словами Подоляка, сама Росія зараз взагалі не розглядає варіант припинення вогню. Кремль не планує зупиняти удари по мирних містах та критичній інфраструктурі, оскільки терор залишається їхнім єдиним дієвим інструментом. У такий спосіб росіяни намагаються переконати себе, що війна не є для них провальною.

«Росія не готова до будь-якого життя в мирі. Війна для неї є єдиним форматом продовження існування. Як тільки вона закінчиться, так одразу у них виникнуть суттєві внутрішні проблеми. Це приведе до того, що Росія закінчить своє існування в такому форматі», — сказав Подоляк.

У Кремлі цинічно відреагували на пропозицію України щодо перемир’я

Речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію України про перемир’я на Великдень, заявив, що Москва нібито не бачила «чітко сформульованої ініціативи» від президента Володимира Зеленського.

При цьому представник Кремля звинуватив Київ у небажанні йти на мирні переговори, у яких нібито зацікавлена Росія. Пєсков маніпулятивно додав, що українському президенту варто шукати шлях до «повного миру», а не до тимчасового припинення вогню.

Намагаючись виправдати таку позицію, Пєсков вдався до відвертої брехні про «успіхи» окупаційних військ на фронті.

Чи готова Росія до припинення вогню

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що Україна вкотре демонструє готовність до дипломатії, запропонувавши Росії встановити режим тиші на фронті упродовж великодніх свят. Водночас там наголошують, що такі ініціативи з боку Києва підтверджують прагнення країни до реального діалогу.

Проте в Москві пропозицію відкинули у звичній цинічній манері, зазначають аналітики. Зокрема, представник Ради Федерації Григорій Карасін заявив, що слова Зеленського не варто сприймати серйозно.

У ISW нагадують, що Кремль часто використовує подібні паузи як інструмент «когнітивної війни». Аналітики зауважують, що мета Кремля — створити ілюзію доброчесності перед світовою спільнотою, водночас відкидаючи заклики України та США до тривалого або постійного миру.

Крім того, російське командування використовує такі паузи з суто військовою метою. За спостереженнями експертів, під час мораторіїв на удари Росія накопичує ракети. Таким чином, окупанти намагаються максимізувати збитки в наступних пакетах ударів одразу після закінчення терміну дії перемир’я.

Як Кремль може використати великоднє перемир’я

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі для «24 каналу» розповів, що Росія може використати режим тиші для досягнення власних цілей.

Експерт переконаний, що Кремль навряд чи дотримуватиметься домовленостей. Водночас він припускає, що росіяни можуть підірвати якийсь об’єкт на Донеччині, наприклад сарай, і видати це за удар українською ракетою «Фламінго», щоб звинуватити Київ у порушенні режиму тиші.

«Зараз ми перебуваємо в умовах великої війни. Проти нас є підступний ворог, у якого немає ніяких моральних принципів чи етики», — підкреслив військовий експерт.

Водночас Нарожний наголосив, що свята є періодом підвищеної небезпеки через велике скупчення людей. Крім того, під час режиму тиші росіяни можуть безпечно накопичити більшу кількість дронів-камікадзе «Шахед» для майбутніх ударів.

З огляду на це, українцям рекомендують бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у святкові дні.

Нагадаємо, минулого року окупанти 2935 разів порушували режим тиші «великоднього перемир’я». Найбільше обстрілів і штурмових дій було зафіксовано на Покровському напрямку.

