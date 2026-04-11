Перемир’я на Великдень: Зеленський заявив, що вирішили в Україні

Україна буде дотримуватись режиму тиші на Великдень. Водночас було визначено параметри реагування, якщо армія РФ порушить умови припинення вогню.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що відсутність ударів російських військ “у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей”. Водночас ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій на фронті.

“Сьогодні визначили параметри нашого реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально”, - - заявив Зеленський.

З його слів, інформація про дзеркальний характер дій української армії та можливе подовження припинення вогню після Великодня була доведена до російської сторони.

“Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню. Ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є”, - додав президент.