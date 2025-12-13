Перемир’я не буде: експерт назвав головну вимогу Путіна, яка блокує все

Переговори між Україною та Росією фактично зупинились

Нинішній ажіотаж навколо мирних планів президента США Дональда Трампа є передчасним і, ймовірно, скоро зміниться тишею. Росія не демонструє жодної готовності зупинятися, а її вимоги залишаються неприйнятними для України.

Такий прогноз озвучив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан в інтерв’ю ТСН.ua.

Чому буде пауза

Експерт нагадує сценарій, який вже відбувався влітку після саміту Трампа і Путіна на Алясці. Тоді теж був сплеск надій, який швидко згас.

«Думаю, в певний момент вони [адміністрація Трампа — ред.] знову зроблять паузу… Дуже швидко стало зрозуміло, що росіяни не зацікавлені. Потім на певний час все затихло, допоки не з’явилася пропозиція з 28 пунктів. Думаю, це те, що станеться знову», — вважає Канчіан.

За його словами, розмови триватимуть, але відчуття «близької домовленості» зникне, оскільки жодна зі сторін не готова до капітуляції.

Головна перепона — Донбас

Канчіан пояснює, чому угода про припинення вогню зараз нереальна. Якби Кремль погодився зупинитися по поточній лінії фронту, це вже було б кроком уперед. Але апетити Москви значно більші.

«Росія й далі вимагає решту території Донецької області. Небажання Росії відмовитися від територіальних вимог робить угоду фактично неможливою», — наголошує аналітик.

Щодо гарантій безпеки, то тут, на думку експерта, простір для компромісу існує (наприклад, різні форми гарантій без фізичної присутності баз НАТО). Однак територіальне питання заводить будь-які перемовини в глухий кут.

«Переговори триватимуть, але я не бачу реального вікна можливостей», — підсумував американський полковник.

Нагадаємо, водночас BILD повідомляє, що переговори щодо України різко активізувалися. Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського, кажуть джерела німецького видання.