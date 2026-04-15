Перемир’я під питанням?: CNN дізналося позицію Америки щодо Ірану

Атака на Тель-Авів. / © Associated Press

Поки що Сполучені Штати Америки офіційно не погодилися на продовження перемир’я з Іраном, яке встановили 8 квітня на два тижні.

Про це повідомило CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновник.

Зауважимо, з’явилися повідомлення про те, що нібито Вашингтон і Тегеран досягли принципової згоди щодо продовження припинення вогню, аби виграти час для переговорів.

«Сполучені Штати офіційно не погодилися на продовження перемир’я. Між США та Іраном тривають переговори з метою досягнення угоди», — сказало джерело, обізнане з перебігом перемовин.

Зі слів співрозмовника CNN, цілком ймовірно, що подовження перемир’я все ще залишається на порядку денному. Втім, адміністрація Дональда Трампа прагне якомога швидше виробити потенційну угоду.

Іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не прийме капітуляцію перед США. Він наголосив, що Тегеран не прагне «війни чи нестабільності», а навпаки — до «конструктивної взаємодії з різними країнами». Втім, додав він, спроби Білого дому «нав’язати свою волю чи змусити країну капітулювати приречена на провал».

Зауважимо, що американський президент заінтригував новою заявою про те, що «щось може статися вже скоро». З його слів, переговори відбуваються «трохи повільно», але анонсуваа, що одним із можливих майданчиків для нової зустрічі розглядається столиця Пакистану.

Окрім того, Трамп заявив про важливу домовленість з Китаєм щодо Ормузької протоки. Натомість Пекін начебто пообіцяв не надсилати свою зброю Ірану.